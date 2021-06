Agente de Manfred Ugalde sobre lo que pagó Twente por el tico: "Puede generar polémica"

Después de muchos rumores, Manfred Ugalde terminó desembarcando en el FC Twente de la Eridivisie. El delantero de Costa Rica tuvo un excelenete nivel en el Lommel SK de Bélgica y fu fichado por el combinado de Países Bajos, quienes lo seguían desde que estaba dando sus primeros pasos en el Saprissa.

Quien siempre creyó que el atacante pegaría rápidamente el salto a una liga importante de Europa fue Kurt Morsink, agente del futbolista de 19 años. El inglés dio una entrevista al programa 120 minutos y se refirió al monto que abonaron los neerlandeses para quedarse con el 100% de la ficha de su representado.

“La vez pasada que dije en una entrevista que no recibía llamadas por menos de un millón de dólares, la gente se rio y hasta me tiraron, pero al final de cuentas tuve la razón, lo que va a generar es mucha polémica. Es un monto muy alto, muy importante, entonces mejor no entrar en esos detalles porque puede generar mucho revuelo”, declaró el empresario.

Manfred Ugalde ya firmó como nuevo futbolista del Twente. (Twitter)

Y agregó: “Lo de Manfred Ugalde hay que recordar que todo se hace apenas con 17 años, vive toda su primera etapa como legionario con 18 años apenas, este paso es a los 19, en Costa Rica, para mantenerlo simple, estamos bien de tiempo, pero en el fútbol internacional vemos las cosas diferentes”.

Pese a que no hubo una comunicación oficial, ESPN ha adelantado que el monto que abonó el FC Twente alcanza los 3 millones de dólares. Una enorme suma por una futbolista que estaba en la segunda división de Bélgica y que no tiene cais experiencia en el fútbol del viejo continente.