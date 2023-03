Manchester United vs. Fulham chocarán este domingo en los cuartos de final de la FA Cup. Entérese alineaciones, qué hora y en qué canal de TV y streaming verla EN VIVO y ONLINE en Costa Rica.

Manchester United vs. Fulham: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO los cuartos de final de la FA Cup

Manchester United y Fulham se enfrentarán este domingo 19 de marzo, en los cuartos de final de la FA Cup. Encuentro en el que los mancunianos buscarán sumar un nuevo título a sus vitrinas, aunque deberán pasar esta ronda y alcanzar la ronda de semifinales.

Manchester United vs. Fulham: día, horario, canal de TV y streaming para ver el partido en Costa Rica

El encuentro entre Manchester United vs. Fulham tendrá lugar este domingo 19 de marzo, a las 10:30 a.m. hora de Costa Rica, en Old Trafford. Y podrás sintonizarlo EN VIVO Y EN DIRECTO a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming:

ESPN Norte

ESPN2

Star+

Manchester United vs. Fulham: cómo llegan los red devils

Los flamantes campeones de la Carabao Cup tienen todos los frentes abiertos (aunque quizá la Premier esté mucho más complicada que los otros dos). Mientras se encuentran en cuartos de final de la Europa League (se enfrentarán al Sevilla), en la FA Cup deberán superar al Fulham si quieren alcanzar las semifinales del torneo.

Manchester United vs. Fulham: cómo llegan los cottagers

Una de las grandes sorpresas de la Premier es el Fulham, el cual pese a encontrarse en novena posición, está realizando una meritoria campaña. En la FA Cup, ha vencido al Hull City (2-0), Sunderland (1-1 y 3-2 en el desempate) y Leeds (2-0).

Manchester United vs. Fulham: último encuentro entre ambos

En 84 partidos, los diablos rojos han vencido en 53 ocasiones, mientras que los cottagers triunfaron en 13 oportunidades (y han empatado en 18 ocasiones). En su último encuentro, en la Premier League de esta temporada, los mancunianos vencieron por 2-1 con goles de Eriksen (14') y Garnacho (90+3'), mientras que James (61') pondría la igualdad parcial.