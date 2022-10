Manchester United vs Newcastle: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO la fecha 11 de la Premier League

Dos conjuntos que necesitan sumar puntos urgentemente para ascender en la tabla, se enfrentan este domingo por la Premier League. Por un lado un Manchester United que mantiene un paso irregular en la competición pero que permanece en la parte alta de la tabla, recibe a un Newcastle que busca ascender en la tabla de posiciones para poder alcanzar sus objetivos esta temporada.

¿Los diablos rojos impondrán su localía o las urracas darán la sorpresa en Old Trafford?

Manchester United vs Newcastle: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El partido entre Manchester United y Newcastle se realizará en Old Trafford este domingo 16 de octubre a las 7:00 am hora de Centroamérica (8:00 am hora de Panamá) y podrás ver la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO, a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Paramount+

: Paramount+ El Salvador : Paramount+

: Paramount+ Guatemala : Paramount+

: Paramount+ Honduras : Paramount+

: Paramount+ Nicaragua : Paramount+

: Paramount+ Panamá : Paramount+, Csport.tv

: Paramount+, Csport.tv EE.UU.: Telemundo, USA Network, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo

Manchester United vs Newcastle: ¿cómo llegan los diablos rojos?

Pese a la goleada sufrida en el derbi ante el City (6-3) hace dos fechas atrás, el United apun lucha por ascender en la tabla y encontrar su identidad. Por los momentos, viene de ganar un encuentro complejo ante el Everton (2-1), lo que ha permitido que el equipo de Ten Hag permanezca en la parte alta de la tabla de clasificación. ¿Repetirá resultado?

Manchester United vs Newcastle: ¿cómo llegan las urracas?

El Newcastle ha comenzado de buena forma la temporada. Está ubicado en la sexta posición, a 1 punto de su rival de esta tarde, el United (quinto). Por lo pronto, acumula 4 partidos seguidos sin caer (2 victorias y 2 empates), por lo que las urracas llegan con las mejores sensaciones a buscar los 3 puntos.

Manchester United vs Newcastle: último partido entre ambos

Ambos equipos se han enfrentado en 173 ocasiones, con un balance claramente favorable para el United, con 90 victorias, 40 empates y sólo 43 caídas ante Newcastle. Sin embargo, en su último partido ambos conjuntos empataron 1-1, con goles de Saint-Maximin (7') para las urracas y Cavani (71') para los diablos rojos.