Un duelo de alto impacto es lo que vivirá la Premier League inglesa este domingo en Old Trafford, cuando se enfrenten dos de los equipos más poderosos del país. Por un lado, un Manchester United bastante irregular y que viene de una campaña 2021-2022 decepcionante, se enfrenta a un Arsenal que también busca demostrar que está para grandes cosas esta temporada.

El Teatro de los Sueños dictará sentencia. ¿Saldrán vencedores los red devils o serán los gunners?

Manchester United vs Arsenal: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El duelo estrella de la jornada, Manchester United vs. Arsenal tendrá lugar en Old Trafford este domingo 4 de septiembre a las 9:30 am hora de Centroamérica (10:30 am hora de Panamá) y podrás verlo EN VIVO Y EN DIRECTO, a través de los siguientes canales y servicios de streaming:

Costa Rica : Paramount+

: Paramount+ El Salvador : Paramount+

: Paramount+ Guatemala : Paramount+

: Paramount+ Honduras : Paramount+

: Paramount+ Nicaragua : Paramount+

: Paramount+ Panamá : Paramount+, Csport.tv

: Paramount+, Csport.tv Estados Unidos: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, Telemundo Deportes En Vivo

Manchester United vs Arsenal: ¿cómo llegan los red devils?

Los diablos rojos comenzaron muy mal la temporada: 2 derrotas ante Brighton y Brentford condenaron al equipo de Manchester al último puesto tras las 2 primeras jornadas. Sin embargo, la victoria en el Clásico inglés ante el Liverpool por 2-1 le dio un bálsamo de esperanza y, desde entonces, enlaza mejores resultados en la tabla de posiciones. ¿Los números del United? 3 victorias y 2 derrotas tras las primeras 5 fechas.

Manchester United vs Arsenal: ¿cómo llegan los gunners?

El conjunto gunner no pudo empezar mejor la temporada. 5 victorias en la misma cantidad de compromisos son muestra de cómo ha reaccionado el Arsenal esta campaña, tras quedarse fuera de los puestos de Liga de Campeones en la temporada anterior. Sin embargo, el equipo de Mikel Arteta aún no se ha enfrentado a ningún equipo del top-6 inglés, por lo que esta es la primera prueba de fuego para el combinado londinense.

Manchester United vs Arsenal: último partido entre ambos

Los duelos entre red devils y gunners siempre son apasionantes. Se han enfrentado un total de 186 veces por Liga, con un balance ligeramente positivo para el United: 76 victorias para los diablos rojos, 46 empates y 64 triunfos de los gunners. La última vez que se enfrentaron estos equipos, la victoria fue para los londinenses por 3-1, gracias a los goles de Tavares (3'), Saka (32') y Xhaka (70'), mientras que Cristiano (34') descontaría para el combinado de Manchester.