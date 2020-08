Los legionarios que estarán presente en la final de la MLS

Se llega al fin de esta Major League Soccer particular que se realizó en pocos días. Debido al coronavirus, la liga estadounidense estuvo suspendida por varias semanas y no se sabía si se iba a poder completar el calendario. Después de varias idas y vueltas, se terminó formando un nuevo torneo al que llamaron MLS is Back.

Varios equipos se tuvieron que quedar afuera de la competición debido a que tenían jugadores contagiados, los que pudieron terminaron viajando a Orlando. Al igual que la NBA, se armó una burbuja con todos los equipos y se jugó un torneo dividido en grupos y fase eliminatoria. Todo esto con partidos cada tres días.

Cascante estará presente en la tan preciada final. (Getty Images)

Pese a todas las complicaciones previas, el torneo se pudo realizar sin ningún inconveniente y ya hay dos finalistas: Portland Timbers enfrentará al Orlando City. Los locales fueron la sorpresa, ya que, no eran candidatos. El gran rendimiento de Nani, el portugués con pasado en el Manchester United, hizo que tengan la gran oportunidad de ser campeones.

Lamentablemente, la final no tendrá muchos legionarios y los únicos tres que hay pertenecen al mismo equipo. En el Portland Timber están los costarricenses Martin Loria y Julio Cascante. El salvadoreño Andrés Flores también pertenece al club, pero por el fallecimiento de su padre decidió no viajar.

El encuentro será el martes 11 de agosto a las 18:30 y definirá al campeón de esta temporada. Loria tendría un lugar asegurado en el equipo titular y su compatriota arrancaría desde el banquillo. Es una gran oportunidad para ambos. El atacante buscará lograr su primer título de esa liga norteamericana y Cascante va por su segundo torneo.