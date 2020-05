Lo que dijo Fabián Coito sobre naturalizar jugadores para la selección hondureña

El seleccionador nacional de Honduras, Fabián Coito, mencionó para el Diario Diez el tema de las diferencias del futbolista catracho con el charrúa, en donde debido a esta situación, aseveró que no cierra las puertas para que exista la posibilidad de convocar a jugadores naturalizados.

"Uno es lo que ha vivido. En la parte futbolística lo que veo es que el jugador uruguayo, es que desde niño se prepara para entrenador, jugar cada partido como si fuera el último y así comenzar a ganarse la vida. Mientras que por otro lado, en Honduras y a nivel de Centroamérica he podido observar que el comienzo es un poco más tardío", aseguró Fabián.

Asimismo, comentó que en Conmebol un torneo Sub-23 en su gran mayoría son jugadores de Primera División, muchos de ellos en el exterior y jugando para la selección Mayor. Mientras que por otra parte, en Honduras en otra condiciones, los futbolistas están comenzando a penas a consolidarse en Primera y eso retrasa mucho al jugador.

En este sentido, también habló sobre la posbilidad de nacionalizar a jugadores extranjeros para la selección centroaméricana y el estratega uruguayo no descartó dicha opción. Tomando en cuenta, que aquellos que quieran aportar en beneficio de la Bicolor, bienvenido sea.

"Son un aporte y si cumplen con todos los requisitos por qué no. Con un gran talento a Honduras no le vendria mal. Hace unos años atrás cuando un jugador se nacionalizaba era tomado como una traición a su país natal. Pero al día de hoy, yo no tendría problemas", finalizó Coito.