Lionel Scaloni, técnico de la Selección de Argentina, se mostró molesto en la conferencia de prensa con los medios de comunicación de su país, esto debido a que ayer se habló del estado físico de Rodrigo De Paul, de quien aseguraron que se perdería lo que resta del Mundial, pero el seleccionador lamentó que esto se diera.

“El entrenamiento fue a puerta cerrada, no sé cómo saben que Rodrigo pasa algo con él y es muy extraño y con esto ya saben qué quiero decir. En principio está bien, vamos a ver el entrenamiento. Ayer entrenamos a puertas cerradas y no sé de dónde salen estas informaciones”, fueron las palabras del Scaloni.

Al ser consultado de porque no entrenó De Paul comentó: “Repito: Rodrigo entrenó ayer una parte, ahora veremos en el entrenamiento de esta tarde qué decisión tomo yo. En principio se entrenó, los jugadores que han jugado decidimos a veces que hagan medio entrenamiento. No me atrevería a decir si está o no está, nunca se sabe”.

“Los jugadores que no se entrenan siempre lo hacen por precaución, lo que sale en la prensa es muy difícil de manejar. Sí tenemos claro que el jugador que salga a la cancha tiene que salir bien, estar en las mejores condiciones que creemos nosotros para brindar lo mejor”, agregó.

Por ´último, volvió a arremeter contra los comunicadores:“No sé si jugamos para Argentina o para Holanda. ¿Si me enoja? No me enoja, fue a puertas cerradas el entrenamiento. ¿Si me enoja lo que salió de Rodrigo De Paul? No entiendo la necesidad de generar una alarma. El rival está atento a esas cosas”.