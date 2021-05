Motagua vs Vida: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido por la vuelta del repechaje del Clausura 2021

Después de una apasionante ida por el repechaje del Clausura 2021, Motagua y Vida se vuelven a ver las caras. Esta vez, las Águilas Azules harán de local e intentarán poder ser los dominadores del partido. En el primer encuentro, los cocoteros fueron los que se adueñaron de la pelota y casi se llevan el triunfo, si no fuera por el gol casi agónico que anotó Jessé Moncada a los 86 minutos.

Motagua vs Vida: Cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El partido se disputará mañana, martes 4 de mayo, desde las 19:00 en el Estadio Nacional. El mismo podrá verse por televisión mediante TSI. Todavía no fue confirmado el cuarteto arbitral para este encuentro.

Motagua vs Vida: Cómo llega el local

Motagua no tuvo un gran partido contra Vida y pudo haber pedido, si no fuera por el tanto cerca del final. Diego Vázquez terminó muy molesto por el arbitraje de Orlando Hernández y su grave error al no marcar penal a favor de las Águilas Azules cuando tiraron a Roberto Moreira en el área rival. El estratega argentino estará con la guardia alta para la vuelta.

Motagua vs Vida: Cómo llega el visitante

Vida se quedó con sabor a poco, luego del empate en la ida frente a Motagua. Los cocoleros saben que deberán salir a ganar de visitante y todavía se esperanzan con poder llegar a las semifinales. Estos podrían ser los últimos partidos de varias de sus figuras, como es el caso de Luis Palma.

Motagua vs Vida: Último enfrentamiento entre ambos

La última vez que se enfrentaron fue el domingo 2 de mayo por la ida del repechaje del Clausura 2021. En ese primer encuentro, Motagua le igualó 1-1 sobre la hora a Vida. El primer tanto lo anotó Luis Palma y el empate final lo marcó Jessé Moncada.