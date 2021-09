Santa Lucía vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego de hoy por la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf 2021

La Liga Concacaf Scotiabank 2021 retomó los octavos de final y el encuentro de ida de hoy entre Santa Lucía y Saprissa es uno de los que más promete. Los chapines, campeones de la Liga Nacional, asumieron el liderato del Apertura este fin de semana y llegan invictos a su debut internacional. No es ese el caso de la S, defensora del título de la Liga Promérica, debido al andar irregular que viene arrastrando desde el Clausura y que, a día de hoy, la mantiene en el tercer lugar.

Santa Lucía vs. Saprissa: cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se jugará hoy, jueves 23 de septiembre, a las 18:00 horas de Centroamérica (19 de Panamá), en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Se podrá ver por Star+ y ESPN en toda Centroamérica. En Estados Unidos la transmisión correrá por cuenta de Fox Sports y TUDN.

Santa Lucía vs. Saprissa: cómo llegan los locales

"Saprissa es un gran rival, pero nosotros vamos a defender los colores de nuestro equipo, de nuestro país, vamos a dejar todo en el campo (...) No tenemos nada que perder, los obligados son ellos”, fue la frase que le dejó Puertas, presidente de los jaguares, a ESPN. El crecimiento de los celestes, con Mario Acevedo a la cabeza, fue meteórico: ascenso a primera, obtención del Causura y ahora roce a nivel internacional. Al juego llegan como los únicos invictos de Guatemala, con siete triunfos y tres empates en la Liga Nacional. Antes, en la ronda preliminar de Liga Concacaf, se abrieron camino goleando 5-1 a Metropolitan.

Santa Lucía vs. Saprissa: cómo llegan los visitantes

Los morados tienen un alto índice de efectividad en el torneo, al cual clasificaron en dos oportunidades. En 2019 salieron campeones y el año pasado, subcampeones. Por este motivo y por la calidad de sus individualidades, son los favoritos a llevarse la serie. Sin embargo, en lo estríctamente futbolístico, el desempeño de los pupilos de Muricio Wright viene siendo flojo hace tiempo. En el Apertura de Costa Rica acumulan dos empates (1-1 vs. Guanacasteca y 3-3 vs. Santos de Guápiles) y dos caídas (0-4 vs. Sporting y 0-1 vs. San Carlos). "Saprissa tiene la particularidad que en los momentos importantes ha salido adelante", dijo Wright. ¿Será este el caso?