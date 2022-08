Keylor Navas está viviendo unos últimos días muy movidos luego de que se conociera que el Napoli volviera a ser una posibilidad real para su futuro. Además, tomando en cuenta que no vio minutos con PSG en la Supercopa de Francia y tampoco en el primer encuentro de la Ligue 1, es una clara señal que esta temporada jugará poco y nada. Por esta razón, para las pantallas de Tigo Sports Costa Rica, el periodista argentino, Martín Liberman fue contundente sobre el futuro de Navas.

Recordemos que la FIFA estableció a principios de este año, que el mercado de fichajes de verano en Europa finalizará el 01 de septiembre en esta temporada 2022/2023 a las 23:59 horas del 31 de agosto de 2022. Hasta esa fecha tendrá tiempo Keylor Navas para definir su futuro, al menos en el Viejo Continente y este podría encontrarlo en el Napoli. Martín Liberman ve con buenos ojos la llegada del tico a Italia.

Martín Liberman sobre Keylor Navas y Napoli

"La verdad es que Keylor Navas está para seguir buscando minutos, gloria, tiene un Mundial por delante y no se puede permitir ser un actor de reparto. El Napoli es un club mucho más grande que el PSG si nos dejamos llevar por la historia. El equipo italiano ya ha ganado en Europa y han brillado jugadores muy interesantes en esta institución a lo largo de los años", afirmó Martín Liberman para las pantallas de Tigo Sports.

"Napoli en los últimos años también ha estado peleando arriba por la Serie A, y el PSG le ha demostrado a Keylor Navas que ya no lo quiere y que de seguir será exclusivamente para calentar el banco de los suplentes y eso no me parece. Y hoy, Navas sabe que esa es su situación actual con el equipo parisino", sentenció el periodista argentino, Martín Liberman.