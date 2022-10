En esta jornada, juegan Leicester vs. Manchester City en el King Power Stadium. Descubre a qué hora juegan y cómo verlo EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica y EE.UU.

Leicester vs Manchester City: horario, canal de TV y streaming para ver EN VIVO el partido por la fecha 14 de la Premier League

En esta nueva fecha de la Premier League, el Manchester City busca acercarse al liderato que ostenta Arsenal, que se mantiene a 2 puntos de los citizen, aunque primero deberá obtener los 3 puntos en disputa ante un Leicester que viene en clara línea ascendente.

¿Podrán los citizen sumar un nuevo triunfo o verán alejarse a los gunners tras cumplirse la jornada 14 de competición?

Leicester vs Manchester City: fecha y hora del partido y dónde verlo en Centroamérica y EE.UU.

El partidazo de Leicester vs. Manchester City se celebrará en el King Power Stadium este sábado 29 de octubre a las 5:30 am hora de Centroamérica (6:30 am hora de Panamá) y los madrugadores, podrán seguir la transmisión EN VIVO Y EN DIRECTO, a través de los siguientes canales de TV y servicios de streaming.

Costa Rica : Paramount+

: Paramount+ El Salvador : Paramount+

: Paramount+ Guatemala : Paramount+

: Paramount+ Honduras : Paramount+

: Paramount+ Nicaragua : Paramount+

: Paramount+ Panamá : Paramount+, Csport.tv

: Paramount+, Csport.tv Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, USA Network, NBC Sports App, UNIVERSO, nbcsports.com

Leicester vs Manchester City: ¿cómo llegan los foxes?

Pese a encontrarse como colista durante este comienzo de temporada (teniendo tan sólo 1 punto durante buena parte del torneo), Leicester ha conseguido enderezar el rumbo y ya cuenta con 3 victorias en los últimos 5 partidos que ha disputado. Esto ha servido para que los foxes abandonaran la zona de descenso y aspiren a seguir mejorando su rendimiento en las fechas venideras.

Leicester vs Manchester City: ¿cómo llegan los citizen?

Tras el tropiezo ante el Liverpool hace 2 fechas (derrota por 1-0), una victoria sobre el Brighton (3-1) le sirvió al equipo de Pep Guardiola para poder aprovechar el empate de Arsenal (1-1) y acercarse a 2 puntos de la cima de la clasificación.

Leicester vs Manchester City: último partido entre ambos

En 125 encuentros disputados, los citizen cuentan con una gran ventaja. Acumulan 62 victorias, 30 empates y 33 caídas ante los foxes, venciendo con contundencia en su último encuentro, donde goleó por 6-3, con goles de De Bruyne (5'), Mahrez (14', de penal), Gündogan (21'), Sterling (25', de penal y 87') y Laporte (69'), pese a las anotaciones de Maddison (55'), Lookman (59') y Iheanacho (65').