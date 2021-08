La renovación de Lionel Messi con Barcelona parece estar muy lejos, ¿se acerca al PSG?

La relación entre el FC Barcelona y Lionel Messi hace unos días parecía estar más que encaminada rumbo a la renovación del argentino. Sin embargo, algunos obstáculos en el camino podrían darle un giro radical al asunto y colocar a Messi en una situación complicada en donde según el medio español Marca, hoy se estaría concretando un reunión definitiva para conocer el futuro del jugador.

El tema económico es el principal problema que tiene hoy en día el FC Barcelona, saben que de renovar a Messi esto implicaría una inyección importante de dinero tomando en cuenta el salario del jugador. Además de poder rodearlo de una plantilla competitiva que ameritaría mucho más dieron. Por ende, no es sencilla la decisión y junto al futbolista argentino se estarían viviendo horas decisivas para aclarar su futuro.

¿Y el PSG?

Desde Francia el panorama es otro y es que parece ser que el dinero para el PSG no es un inconveniente aunque esto todavía no se haya traducido en trofeos al menos a nivel internacional. Sin embargo, no deja de ser un proyecto interesante para cualquier jugador. Sergio Ramos fue el fichaje estrella que sumaron los parisinos para esta temporada luego de abandonar el Real Madrid. Así también como la llegada de Donnarumma a disputarse un lugar en el arco parisino.

Recientemente en las redes sociales se vio una fotografía de Lionel Messi pasando sus vacaciones en compañía con varios jugadores del PSG: Neymar, Di María, Paredes y Verrati, habían encendido las alarmas aún más. Pero al ser también una imagen con amigos fuera del terreno de juego, para algunos nos significaba nada.

Volviendo a Barcelona, existe una negociación entre LaLiga con el fondo Cvc, algo que implicaría una inyección importante de dinero para todos los clubes y sería positivo para el Barcelona y Lionel Messi. Pero hoy el panorama no parece estar tan claro. En las próximas horas podría conocerse la noticia del año en el fútbol, con la continuidad o no de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos en el Barcelona.