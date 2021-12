Keylor Navas vs Donnarumma: números en fase de grupos de la Champions League con PSG

Se terminó la fase de grupos en la UEFA Champions League para el PSG de Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma. Ambos guardametas tuvieron importantes presentaciones para ayudar a los parisinos clasificar a los octavos de final en el torneo más importante del Europa a nivel de clubes. Los parisinos se quedaron con el segundo lugar del Grupo B por detrás del Manchester City. En esta oportunidad, desde Fútbol Centroamérica repasaremos los registros que dejaron ambos guardametas en la portería del PSG dirigido por Mauricio Pochettino.

Keylor Navas y Mauricio Pochettino a pesar de que ahora se disputan un lugar en la titularidad del PSG y sobre todo en Champions, su camino en esta competencia ha sido muy diferente. El costarricense quiere conquistar su cuarta Copa de Europa y convertirse en el primer guardameta en lograrlo. Mientras que el italiano va por su primera Champions con tan solo 22 años de edad.

Números de Keylor Navas

Keylor Navas (34 años) tuvo un registro de tres encuentros en esta fase de grupos en la UEFA Champions League en el Grupo A con el PSG. El balance fue de una victoria, un empate y una derrota. Recibió cinco goles en 270 minutos en total. Los partidos en los que participó Keylor Navas desde la titularidad fueron los siguientes: Brujas vs PSG (1-1); PSG vs Leipzig (3-2) y Manchester City vs PSG (2-1). De esta manera culminó la fase de grupos para el guardameta costarricense.

Números de Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma (22 años) tuvo un registro de tres encuentros en esta fase de grupos en la UEFA Champions League en el Grupo A con el PSG. El balance fue de dos victorias y un empate. Además dejó el arco en cero en una oportunidad, recibiendo tres anotaciones en 270 minutos en total. Los partidos en los que participó Keylor Navas desde la titularidad fueron los siguientes: PSG vs Manchester City (2-0); Leipzig vs PSG (2-2) y PSG vs Brujas (4-1).De esta manera culminó la fase de grupos para el guardameta italiano.

Luego de tres encuentros para cada uno, Gianluigi Donnaruma terminó con mejores registros que Keylor Navas. Recibiendo dos goles menos que el tico y dejando su portería en cero en en una oportunidad. Además de tener más triunfos que el centroamericano en esta primera fase de grupos de la UEFA Champions League. Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, ambos porteros querrán ser protagonistas en los octavos de final. Mauricio Pochettino tendrá la última palabra en elegir a su guardameta titular.