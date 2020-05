Keylor Navas: "De niño siempre fui hincha del Saprissa"

Keylor Navas siempre ha guardado mucho respeto y cariño en los equipos donde ha militado, sin embargo hay conjuntos a los cuales siente algo especial: Deportivo Saprissa y Real Madrid, a través de una transmisión de Instagram, recordó que esos dos clubes fueron los que marcaron su infancia.

“De niño siempre fui hincha de Saprissa y del Real Madrid, cuando me dijeron que podía ir a jugar con Saprissa mi mamá me recalcaba que estaba muy pequeño entonces yo le dije: me deja o me voy solo. Todavía soy hincha de Saprissa, los apoyamos siempre, obviamente por los horarios en Europa, que son ocho horas más que Costa Rica, ver un partido cuesta mucho, pero siempre les deseamos que les vaya muy bien", comentó el tico.

Por otro lado, el actual guardameta del PSG, resaltó que desde su llegada a Francia se ha sentido muy apreciado por cada uno de los miembros del club y de sus simpatizantes, está muy cómodo para él y su familia, sin embargo, declaró no tener ninguna queja con el Albacete y Levante, sus primeros dos clubes extranjeros en donde también tuvo buenas actuaciones.

“El fútbol es un deporte muy bonito donde uno disfruta muchísimo, he pasado por equipos que me han tratado increíble y les tengo mucho cariño, como al Albacete y Levante, no tengo ninguna queja”, concluyó Keylor.

El guardameta centroamericano ha tenido una trayectoria brillante que lo colocan no solamente como uno de los mejores del continente, sino también del mundo. Su paso por el Real Madrid lo llevó a lo más alto, así como su participación en el Mundial 2014 para trasladar a su selección a unos cuartos de final.