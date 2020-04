Jugador del Manchester pide anular Premier League y que Liverpool no salga campeón

La Premier League se suspendió en los primeros días de marzo. La idea de los directivos del fútbol inglés era continuarlo, pero sin público en las tribunas. Todos los jugadores se unieron en el reclamo y pidieron que se suspenda el torneo. Tras varios días de negociación, decidieron postergala por tiempo indefinido. La idea era volver a principios de abril, pero la propagación de COVID-19 no lo permitió.

En Gran Bretaña hay infectados 48 mil y más de 5 mil muertos. La situación no solo no mejora, sino que va empeorando día a día. La reanudación del fútbol parece que será más temprano que tarde y no creen que se pueda terminar esta liga. La discusión pasa por saber como determinaron quién es el nuevo campeón, la clasificación a las copas y los descensos. Todo esta parado y nadie sabe que medidar tomar.

La mayoría quiere darle la Premier a Liverpool, sería la primera vez que la ganan, por la enorme diferencia que hay con los escoltas. Le sacan más de 24 puntos a Manchester City y es un hecho que van a ser campeones. Pero un jugador del United se niega a esto y lo contó sin vueltas en una transmisión en vivo. Luke Shaw propuso una idea bastante polémica y que no le gustará a los aficionados de los Reds.

Luke Shaw wants this Premier League season called off �� pic.twitter.com/KDS5kFR3GC — ESPN UK (@ESPNUK) April 6, 2020

"Desecharla y comenzar de nuevo. Comenzar de nuevo, sí. Si no podemos reanudarla, tiene que ser nula", declaró el lateral en la Combat Corona Twitch FIFA competition. Estuvo jugando online al FIFA 20. Esta frase que en su momento pareció inocente, generó mucho revuelto en Gran Bretaña. Es el primer futbolista que dice abiertamente de no contabilizar esta liga, es decir, fingir que no se jugó.

Resta saber si pedirá perdón o, al contrario, mantendra esta postura. El club tampoco decidió aclarar nada y mantienen el silencio. Ningún equipo de Inglaterra quiere mostrar su postura sobre que hacer con esta competición. El gran motivo es que ni el gobierno sabe cuando volverá a ser seguro salir a la calle. Es más, el Primer Ministro está en terapia intensiva por los efectos del coronavirus. El trofeo para Liverpool es una gran incertidumbre.