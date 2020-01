Juan Barrera destroza a los árbitros de Nicaragua

En la presentación del Torneo Clausura 2020, Juan Barrera tuvo elogios pero también críticas, para el rendimiento profesional de los árbitros en el fútbol de Nicaragua.

El atacante atendió el evento en representación del Real Estelí, y luego del mismo, expresó todos sus puntos de vista en su cuenta oficial de Facebook. Primero, habló de las cosas buenas:



"Tenía años de no asistir aún evento como lo que fue hoy el de Liga Primera, creo que poco a poco van haciendo las cosas bien, viene gente de afuera aportar a la Liga, y el fútbol nuestro va subiendo de nivel futbolística mente, administrativa, redes , televisión, etc" empezó diciendo.

Seguido a eso, disparó contra los silbantes: "Pienso que no sólo yo muchos jugadores, creo que el 80% o más piensan y creen que el arbitraje es MALÍSIMO, el torneo pasado no tuvieron errores sino HORRORES", aseguró.



"De nada sirve tener una buena inversión en jugadores , logística ,si nuestros árbitros son pésimos. Atrasan el juego, no saben hablarle a un jugador, son vulgares sin principios y sobre todo sin ética. A mejorar nuestro arbitraje, y que lástima que a los jugadores no se nos dio la palabra" concluyó.