“Chucho” López destaca en la alineación de Guatemala ante Honduras

La Selección Nacional de Guatemala realizó la mañana de hoy su último entreno en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el entrenador Amarini Villatoro definió los últimos detalles en la alineación que usará contra Honduras, en el partido amistoso que se disputará mañana a las 11:00 horas en el estadio Doroteo Guamuch Flores.

El estratega del combinado chapín comenzó a ensayar su alineación durante la semana, donde no había dudas en que esta sería encabezada por Antonio De Jesús López del América, aunque existía la duda de qué sistema iba a utilizar, tomando en cuenta que no le gustaba usar un delantero natural y ante la baja de Alejandro Galindo por indisciplina no podía recurrir a su “falso 9”.

Amarini Villatoro estará utilizando de inicio un sistema de 1-4-4-2, en la portería estará Ricardo Jerez del Alianza Petrolera de Colombia. En defensa, por la derecha se ubicará Stheven Robles, por izquierda Moisés Hernández, mientras en la zona central figuran Gerardo Gordillo y el debutante Kervin García.

En el medio: se le dará la confianza a Rodrigo Saravia y Rudy Barrientos, que harán pareja en la contención. En las bandas habrá dos legionarios naturalizados: el ya mencionado “Chucho” López y el debutante Nicholas Rittmeyer, que milita en el Charleston Battery de Estados Unidos y que portará por primera vez la Azul y Blanco.

Por último, como delanteros se le dio la confianza a otro naturalizado, Darwin Lom y a Luis Martínez, aunque como ya es tradicional, este último estará tirándose algunos metros atrás para colaborar con los mediocampistas en especial cuando ataque el rival.

La Selección Nacional de Guatemala buscará su primera victoria en el 2020, hay que recordar que en febrero se cayó 0-2 en condición de local contra Panamá, luego el mes pasado fue goleada 3-0 en su visita a México y empató sin goles contra Nicaragua.