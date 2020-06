Insólito: Quieren sancionar a Henry Figueroa por dopaje, pero no logran ubicarlo

Después de varios meses, la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica cerró la investigación por dopaje sobre Henry Figueroa. La misma comenzó cuando el futbolista defendía los colores de Alajuelense. Para seguir avanzando con el procedimiento, necesitan contactarse con el jugador para informarle sobre la posible sanción, pero se les está haciendo imposible contactarlo.

Se han contactado con la dirigencia del Manudo, la de Marathón (su equipo actual) y la Fedefuth que le pasaron algunos contactos, pero todavía no tuvieron ningún tipo de respuesta por parte de él. Desconocen totalmente de su paradero y no pueden aplicar la sanción hasta que lo hayan notificado de forma oficial. La misma sería de dos años sin jugar y podría agravarse si sigue sin aparecer.

Todo este problema del dopping empezó cuando decidió no quedarse a realizar el estudio debido a que había fallecido su abuela. El futbolista hondureño le avisó al club y hasta le dieron días libres para que pueda sobrellevar esta dura situación. Semanas más tarde, se conoce que no había muerto ningún familiar y que había recibido llamadas en donde se lo extorsionaba. Alajuelense terminó anunciando que no continuaría. Pocos días después, es balanceado en su auto y sale ileso de milagro.

Con toda esta situación detrás, la no aparición de Figueroa asusta a las federaciones. Pese al temor de que lo hayan vuelto a amenazar, también creen que el jugador no quiere que lo notifiquen para evitar que se haga efectiva la sanción que tienen preparada para él. En caso de que aparezca, tendrá la posibilidad de apelar, pero será difícil lograr que cambien de opinión y que esto se resuelva.

Sobre esto habló Juan Carlos Baldizón, presidente de la Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica, en una plática con Diez: “Nosotros somos el órgano acusador, inclusive podemos suspender provisionalmente a los deportistas dependiendo del tipo de infracción antidopaje cometida. Ya le hemos dado demasiado tiempo y no hay avances. Vamos ahora con FIFA que nos escribió desde la semana pasada”.