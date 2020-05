Hector Vargas: "A Pinto lo deberían de declarar non grato"

Después de la controversia que se generó en torno a Jorge Luis Pinto y Carlo Costly, se han despertado diferentes puntos de opinión entre aficionados, periodistas, y otros protagonistas en el entorno del fútbol hondureño.





Todo empezó en una transmisión en vivo en la que Carlo Costly llamó "loco y puteador" al estratega colombiano, en una amena charla con su ex compañero Carlos Alberto Pavón Plummer. Ante esto, la respuesta del ex entrenador de la selección nacional no se hizo esperar.

Jorge Luis Pinto y Carlo Yahir Costly.





En una nota para un medio colombiano, el director técnico arremetió contra el "Cocherito" llamándolo "mugre", asegurando que "no había ganado nada". Ahora, ha sido el entrenador del Marathón, Héctor Vargas, quien ha salido en defensa de su ex dirigido. Según el ex jugador de Estudiantes de la Plata, Pinto no debe irse del país y hablar así de un "emblema" nacional.

"Pinto es un técnico que se llevó un sueldo de más de 70 mil dólares al mes y no puede irse hablando de un emblema del país, Carlo lo es, a mí me hubiera gustado que terminara su carrera en el Marathón, me pareció desafortunada la decisión de Pinto, no sé qué le pasó, nosotros no podemos tolerar que un extranjero venga a hablar de Costly de esa manera", aseguró.





Seguido a eso el argentino fue más allá: "Si tenemos conciencia, la Federación debería de sacar un comunicado y tratar de una persona non grata a este señor por tratar de esta manera a un referente del fútbol de Honduras, en Argentina si hubieran dicho eso de Maradona, habría problemas", concluyó.