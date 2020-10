Guatemala y Nicaragua empataron sin goles [VIDEO]

La lluvia fue la gran protagonista de este encuentro entre Guatemala y Nicaragua. Los primeros minutos fueron a pura tormenta y esto provocó que los equipos no pudieran controlar el balón con normalidad. El agua frenaba por momentos el juego y se convirtió en un encuentro muy trabado para ambos.

La primera ocasión llegaría a mediados del primer tiempo y sería la más clara de todo el amistoso. Tras un remate desde afuera del área, Denis Espinoza paró el balón, López volvió a tocar el balón, el portero logró sacarla con su mano y terminó haciendo un nuevo paradón para terminar evitando el gol de los visitantes. Puro reflejo del guardameta.

Más allá de ese intento, no hubo más aproximaciones que incomodarán al guardameta que no había sido convocado con los pinoleros hace 11 años. El Chucho López fue quien más intensiones tuvo de poder abrir el marcador, pero no fue una buena noche para el delantero del América de México.

El nacionalizado chapín tuvo otra clara, pero terminó definiendo por arriba de la portería defendida por Espinoza. Se lo vio muy enojado al terminar el encuentro, debido a las ocasiones que no aprovechó para poder convertir su primer gol con los guatemaltecos.

Un empate que deja más dudas en Guatemala que en Nicaragua. El debut de Juan Vita en el banquillo de los pinoleros no fue malo e ilusiona a los aficionados que ya piensan en las próximas Eliminatorias Concacaf. Los dirigidos por Villatoro no marcaron en los dos amistosos y los resultados no fueron buenos.