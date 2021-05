Rubio Rubín fue seleccionado en el once ideal de la semana en la MLS

Se han completado unos días bastante positivos para el entorno de la Selección de Guatemala gracias a la actuación de Rubio Rubín en la MLS. Tomando en cuenta que en los últimos días, Amarini Villatoro confirmara que el futbolista aceptó ser parte de la Azul y Blanco para sus próximos compromisos internacionales. Además, por sus dos goles ante el Sporting Kansas City.

El delantero estadounidense con ascendencia guatemalteca, luego de este gran inicio en el fútbol de los Estados Unidos, fue seleccionado en el equipo ideal de la semana en la máxima categoría del fútbol en este país (MLS), compartiendo la ofensiva con Raúl Ruidíaz del Seattle Sounders y Cade Cowell de San José Earthquakes.

¡Rubio Rubín en el once ideal!

Rubio Rubín tuvo una destacada actuación en la victoria de 3-1 contra Sporting Kansas City, que disputaron en la segunda jornada de la Major League Soccer y que por el momento tiene al equipo en el primer puesto de la Conferencia del Oeste, a falta de la gran parte del campeonato. Gracias a su doblete, el estadounidense con ascendencia guatemalteca estuvo en el once ideal de la semana.

Jooe Willis (Nashville SC), Anton Tinnerholm (New York City), James Sands (New York City), Ryan Shawcross (Inter de Miami), Brad Smith (Seattle Sounders), Carles Gil (New England Revolution), Alexander Ring (Austin FC), Jackson Yueill (San José Earthquakes) Cade Cowell (San José Earthquakes) y Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders) fueron los que completaron este once ideal.

Rubio Rubín en el once ideal de la semana / Foto: MLS

Recordemos que actualmente en la temporada 2021 de la MLS, Rubio Rubín ya registra dos partidos con el Real Salt Lake ante Sporting Kansas City y Minnesota United, con un total de 157 minutos y dos goles en su galería. Un gran comienzo para el guatemalteco. Es importante resaltar que la madre del jugador, pronto comenzará con los trámites para obtener el pasaporte y empezar todos los papeleos para poder vestir los colores de la Selección de Guatemala.