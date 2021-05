La autoexigencia de Nicholas Hagen con la Selección de Guatemala previo a las Eliminatorias de Concacaf

Faltan pocos días para que la Selección Nacional de Guatemala le de continuidad en su camino en las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 ante San Vicente y Granadinas, y posteriormente ante Curazao. Nicholas Hagen es uno de los arqueros convocados por Amarini Villatoro y el joven guardameta chapín se ha mostrado con bastante confianza para asumir este reto. Sin embargo, a pesar de las dos victorias en estas Eliminatorias, no se conforma y es autoexigente.

Si la Guatemala de Amarini Villatoro desea estar en la siguiente ronda, tiene que ganar. Tal vez hoy no importe el cómo, debido a los tiempos y las circunstancias por las que el mundo está atravesando, pero en un torneo tan corto, no hay margen de error y la concentración tiene que estar al máximo y Nicholas Hagen está claro de esta situación, por ende, se expresó en la previa de esta doble jornada.

¡Un Nicholas Hagen enfocado!

A pesar de no haber mantenido la categoría con el Sabail FC en Azerbaiyán, ahora se encuentra con la mirada puesta en la Selección y por ende, expresó lo siguiente. “En este grupo no podemos perder, no podemos dar esa ventaja. Vamos a ir por los tres puntos; ir a ganar. Tenemos un camino largo, pero vamos poco a poco y con paciencia", indicó el guardameta chapín.

"Queremos sacar lo mejor de cada uno, para poder mejorar, para poder dar lo mejor de nosotros y en este sentido, al que le toque estar de titular, pueda estar listo para poner el nombre de Guatemala en alto. Lo que más he aprendido en mi experiencia en el extranjero ha sido la tranquilidad y frialdad dentro del arco, esto espero poder transmitirlo ahora en la selección", expresó Nicholas Hagen en la doble jornada anterior sobre la rivalidad deportiva que habrá en el arco de la selección.

Las cartas están sobre la mesa, en menos de una semana iniciará la segunda ventana de la primera fase de las Eliminatorias de la Concacaf a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022. Se trata de las últimas dos fechas de esta ronda inicial, que marcará el camino de seis seleccionados a la segunda etapa. Y Guatemala es una de ellas.