Las razones por las que Mateo Aramburu podría quedarse sin Copa Oro con Guatemala

El entrenador Amarini Villatoro hace unos días detalló la lista preliminar de los futbolistas guatemaltecos que estarán en las rondas preliminares de la Copa Oro. Sin embargo, al final esa lista deberá ser reducida a 23 elementos. Una de las sorpresas que apareció en ella, fue la presencia de Mateo Aramburu, el delantero e 23 años de edad, que por haber nacido en Guatemala, tiene la posibilidad de representar a los chapines. El jugador le dio el "sí" a la selección, pero al parecer en la Copa Oro Aramburu podría no estar presente.

Mateo Aramburu es de padre uruguayo y de madre inglesa, actualmente juega para el Wuppertaler SV de la Liga Regional Oeste de Alemania. Sabemos que la Copa Oro no está como torneo FIFA y por ende los clubes tampoco están obligados a entregar a sus jugadores para dicho torneo. Y el actual equipo de Mateo, ha dicho que sí quiere contar con el futbolista ya que se encuentran peleando por el descenso.

Mateo Aramburu: ¿Guatemala o Uruguay?

Sin embargo, Mateo Aramburu desde el principio ha estado dispuesto a representar a Guatemala, aunque también es de conocimiento que entre sus objetivos también pudiera estar representar a la Selección de Uruguay debido a que su padre es uruguayo y que en el pasado representó a los uruguayos desde las categorías inferiores.

Las cosas planteadas de esta manera, Mateo Aramburu podría no estar en la Copa Oro debido a que su actual club en Alemania se está jugando el ascenso de categoría, y que además en un principio Amarini Villatoro no contaba para él, así que de llevarlo a este torneo es probable que no vea los minutos que el jugador espera.

¿Después de la Copa Oro?

Por ende las probabilidades de que Mateo Aramburu forme parte de la Selección de Guatemala en esta Copa Oro (si es que Guatemala avanza hasta la ronda final) son pocas, y la opción que tendría el jugador sobre la mesa sería esperar que termine la participación de los chapines en este competencia. Y luego ver si puede consolidarse en la Selección Nacional.