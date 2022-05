Tanto Gervonta Davis como Rolando Romero llegan al pleito de mañana, sábado 28 de mayo, con un récord impoluto. Pero sólo uno de ellos saldrá del Barclays Center de Brooklyn con el cinturón regular de peso ligero de la Asociación Mundial del Boxeo (AMB) en su poder. De momento le pertence a Davis, quien lo expondrá en la que será su última pelea con Floyd Mayweather Jr. como promotor. A continuación, enterate todo lo que tenés que saber para ver el combate EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica.

"Tank" Davis (26-0, 24 KO's) es uno de los mejor pugilistas de la actualidad por velocidad, técnica y pegada. Sin embargo, su última performance generó sentimientos encontrados. Defendió con éxito su cetro ante Isaac "Pitbull" Cruz, aunque el match fue muy parejo y se impuso por fallo unánime, cortando así una racha de diecinueve nocauts al hilo. El oriundo de Baltimore quiere demostrar que es perfectamente capaz de retomar su mejor nivel y volar de una vez del nido de Mayweather Promotions.

Davis habló de ello en The Last Stand, podcast del presentador Brian Custer: "No necesariamente es dejar MP, se trata de convertirme en un hombre que maneja sus propias responsabilidades. Siento que necesito ser yo quien maneja mi propia carrera. Es el momento", aseguró. Y sentenció: "No tengo nada en contra de ellos. Definitivamente aprecio lo que han hecho por mí a lo largo de los años. El cariño no se perdió". Ahora en la órbita de Óscar de la Hoya y Eddie Hearn, "Tank" quiere medirse al ganador de George Kambosos Jr.-Devin Haney.

Romero (14-0, 12 KO's), por su parte, es el campeón interino del peso ligero de la AMB. De pegada respetable, "Rolly" viene de enfrentar al que probablemente fue su rival de mayor calibre hasta el momento, Anthony Yigit. Sin embargo, lo doblegó antes del límite al igual que a su rival anterior, Avery Sparrow. Eso sí: el sueco no dio el peso y por ello no hubo cetro interino en disputa. "Tank saldrá jodidamente noqueado. Golpeo mucho más fuerte que él. Lo noquearé en un asalto. Si digo que lo haré, lo haré", le aseguró a TMZ Sports.

Gervonta Davis vs. Rolando Romero: cuándo, dónde y a qué hora ver la pelea en Centroamérica

El combate entre Gervonta Davis y Rolando Romero tendrá lugar mañana, sábado 28 de mayo, en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York. Y será el broche de oro de una velada que comenzará a televisarse a partir de las 19:00 horas de Centroamérica (20:00 de Panamá). Aunque el combate estelar iniciaría cerca de las 22:00 horas (23:00 en suelo canalero).

Gervonta Davis vs. Rolando Romero: canal de TV y streaming para ver la pelea online en Centroamérica

Estos son los canales que transmitirán la pelea entre Gervonta Davis y Rolando Romero EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica, México y Estados Unidos.

Gervonta Davis vs. Rolando Romero: cartelera completa de la función

Gervonta Davis vs. Rolando Romero

Título regular del peso ligero de la AMB

Erislandy Lara vs. Gary O'Sullivan

Título regular del peso mediano de la AMB

Jesús Alejandro Ramos vs. Luke Santamaría

10 asaltos en el peso superwelter

Eduardo Ramírez vs. Luis Melendez

10 asaltos en el peso superpluma

Luis Arias vs. Jimmy Williams

10 asaltos en el peso superwelter

Mia Ellis vs. Maica Pavilus

6 asaltos en el peso superpluma

Arnold González vs. Tracey McGruder

6 asaltos en el peso welter

Adrian Benton vs José Antonio Meza

6 asaltos en el peso superligero

Jalil Major Hackett vs. José Belloso

6 asaltos en el peso welter

Cuttino Oliver vs. Jahden Lewis

4 asaltos en el peso supergallo