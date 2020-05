Gerson Torres explicó por qué no se pudo consolidar en la Liga MX

Gerson Torres, actual volante costarricense de Herediano, se deshizo en elogios hacia el ahora exentrenador argentino, Ricardo Antonio La Volpe, por la formación que le dio y explicó las razones por las cuales no pudo consolidarse en el balompié mexicano. Torres, de 22 años, quien estuvo involucrado en las filas del Club América y Necaxa entre el 2017 y 2018, siente que no pudo consolidarse en el fútbol mexicano debido a la poca regularidad que tenía, a su edad y por tomar malas decisiones.

“A veces creo que fui a un equipo muy grande a una corta edad y sin tener mucho recorrido. Jugando con América, en Copa tuve oportunidades de ser titular y ya después venía la Liga, pero cuando iba a debutar, tuve un problema con la inscripción. En Necaxa jugué más, tuve minutos y me iba bien, pero creo que también el tomar malas decisiones influyeron en eso, por ejemplo, una vez estando en vacaciones me quebré el quinto metatarsiano. Creo que por esas cosas no pude consolidarme”, explicó Torres a ESPN.

El mediocampista herediano no se arrepiente de haber estado en México y no piensa que fue un retroceso para su carrera porque muchas de las cosas que hoy aplica como jugador en el terreno de juego, vistiendo los colores rojiamarillos, las aprendió en el América y Necaxa.

“Cuando me fui de Herediano a América siento que hice las cosas muy bien, pero cuando regresé de Necaxa a Herediano todas las jugadas que empecé a realizar las aprendí estando por allá y yo quería venir a Costa Rica a emular lo que me enseñaron. Yo era un jugador de jugar más por la izquierda, de enfrentar, quitar y centrar. No era lo que me gustaba porque a mí me apasiona hacer goles, entrar al área, jugar a perfil cambiado, enfrentar, quitar y divertirme en el terreno de juego”, opinó.

Por otro lado, Torres resaltó que Ricardo Antonio La Volpe, quien la semana pasada confirmó su retiro del futbol en su faceta como entrenador, fue alguien muy importante para su formación como jugador.