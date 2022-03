Galatasaray vs. Barcelona disputarán el juego de vuelta de los octavos de final de la Europa League. Entérate a qué hora y por qué canal verlo EN VIVO y EN DIRECTO en Centroamérica.

Galatasaray vs. Barcelona: cuándo, dónde y por qué canal ver la vuelta de los cuartos de final de la UEFA Europa League 2022 en Centroamérica

FC Barcelona visitará a Galatasaray en el encuentro de vuelta de los cuartos de final de UEFA Europa League 2022. En él, tanto culés como turcos buscarán destrabar el 0-0 de la ida para avanzar a cuartos. Aunque para los de Xavi Hernández, el resultado tiene un peso extra por el impacto ánimico del colectivo de cara al clásico contra Real Madrid del domingo.

Galatasaray vs. Barcelona: día, horario, estadio, canal de TV y streaming del partido

El Galatasaray-Barcelona se jugará el jueves 17 de marzo, a las 11:45 horas de Centroamérica (12:45 horas de Panamá), en el Nef Stadiumu de Estambul, Turquía. Se podrá ver EN VIVO por Star+ y ESPN en toda la región centroamericana y en México. También lo emitirán TUDN (incluyendo app y web), Paramount+, Univision NOW y UniMás en Estados Unidos.

Galatasaray vs. Barcelona: cómo llegan los locales

Los azulgranas se juegan su continuidad en Europa tres días antes del clásico con Real Madrid. Una situación poco ideal que obliga a Xavi a llevar a todos los titulares a Estambul,salvo Dani Alves (no inscripto) y los lesionados Ansu Fati, Umtiti y Sergi Roberto. "Galatasaray estuvo a un nivel defensivo que no habíamos visto. Lo que cuesta es abrir la lata. La intensidad hay que mantenerla, no puede ser que nos ganen por intensidad", aseguró el DT. El domingo golearon 4-0 a Oasasuna, cotejo en donde Piqué llegó a los 600 juegos como culé.

Galatasaray vs. Barcelona: cómo llegan los visitantes

Con el historial en contra (ganaron uno de nueve partidos contra el Barça en torneos europeos), los de Domènec Torrent arriban dispuestas a dar el batacazo. Más habiendo ganado 2-1 su derbi contra el Beşiktaş el lunes. El ex ayudante de Pep Guadiola explicó que: "si planteas un partido abierto tienes pocas opciones. Hicimos bien en el Camp Nou al cerrarle los espacios. Preparamos un par de cosas nuevas porque ahora es una final. De forma individual no les podemos ganar, lo tenemos que hacer a nivel colectivo".