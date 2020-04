Fito Zelaya dejaría el ascenso MX y analiza regresar al Alianza

El Ascenso Mexicano, donde juega el Celaya FC de Rodolfo Zelaya, es otra de las ligas en el mundo que está parada debido a la emergencia mundial que ocasionó la enfermedad del coronavirus. Ante la incertidumbre de continuar con la competencia, el delantero salvadoreño se replantea su futuro y le hizo un guiño al Alianza.

En una conversación telefónica con el programa radiofónico del Tiki Taka, el atacante cuscatleco señaló que su representante está viendo opciones para colocarlo en el fútbol extranjero, pero no descarta volver a El Salvador.

El futbolista de la selección sigue buscando su rumbo futbolístico.

“Mi representante está viendo afuera algunas opciones, pero depende, a ver qué acuerdos se llega, si no regresaría a El Salvador… Me gustaría regresar al Alianza porque es el equipo de mis amores y donde hice toda mi carrera, pero no depende de mí, depende de la directiva, pero es de esperar a ver qué pasa en estos días”, aseguró Zelaya desde México.

El ya terminó su relación contractual con Los Ángeles, lo económico es otra cosa qué el equipo tiene qué cuidar. https://t.co/yH40jmr9SR — Lisandro Pohl (@PohlLisandro) April 16, 2020

El ariete, también de Selección Nacional, dijo en el programa que ha tenido poca comunicación con Lisandro Pohl, director ejecutivo de los paquidermos. La última vez fue hace dos semanas, pero no para hablar de temas deportivos: “No se ha hablado nada de cómo está mi situación, así que nada más queda esperar y ver qué pasa estos días”, aseguró Zelaya.

Fito Zelaya había firmado por un año con el Club Celaya, por lo que aún tiene contrato pendiente, pero es casi imposible que continúe en el equipo mexicano, pues deben apostar a talento joven. En diferentes programas, el salvadoreño ha manifestado que analiza otras ofertas, una de ellas Alianza FC, entre otros clubes de la Primera División, pero nada oficial todavía. El delantero aún se encuentra en México, pero pronto deberá tomar la mejor decisión