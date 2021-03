“Choco” Lozano habla sobre el interés del West Ham

El delantero Anthony “Choco” Lozano fue noticia durante los últimos días del mercado de fichajes de invierno en Europa, luego que medios de comunicación de España y de Inglaterra, afirmaran que el West Ham del país británico estaba interesado en hacerse de los servicios del catracho, quien había convencido con su rendimiento en el Cádiz.

Luego de un mes y medio, Lozano finalmente habló sobre dicha noticia, en una entrevista que se le realizó en el Diario AS de España, tema que salió a desmentir del hondureño, afirmando que no sabía nada de esa información, incluso no tiene del conocimiento si existió una propuesta formal e indicó estar contento en su actual club.

⚽️���� El equipo regresa mañana a los entrenamientos para preparar el #CádizEibar #VamosCádiz pic.twitter.com/5MhAf5fG7Y — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 1, 2021

“No lo sé, la verdad no sé si fue real (dijo entre risas el delantero centroamericano). A mí no me dijeron nada. Siempre sacan rumores en la etapa de fichajes. Yo estoy muy contento aquí, quiero terminar la temporada en el equipo, que nos salvemos y ya después a ver si puedo seguir muchos años aquí”, dijo en la entrevista.

“La verdad es que la gente de Cádiz es parecida a la de Honduras en el carácter. Son personas muy alegres que están siempre con el cachondeo, como le dicen aquí. Me adapté muy rápido, al igual que a Tenerife, también es muy similar en cuanto al clima”, agregó Lozano cuando se le preguntó sobre su adaptación al futbol español.

“Choco” Lozano indicó estar enfocado en Cádiz, con el cual busca colaborar en mantenerlo en la Primera División, así como poder tener público en la siguiente temporada. El hondureño ha disputado 13 partidos en la actual temporada y ha marcado en tres ocasiones, una de ellas al Real Madrid.