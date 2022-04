Hace unas horas, explotaron las redes sociales, luego de que distintos medios informaran que el agente italiano, Mino Raiola, había fallecido. Sin embargo, el representante de Gianluigi Donnarumma, compañero de Keylor Navas, salió para desmentir la noticia en sus redes sociales, mostrándose molesto por la desinformación de la prensa internacional.

En las últimas semanas, Raiola se ha mantenido con problemas de salud y por ello, había acudido a un centro médico. Se debe resaltar, que en enero del presente año, el italiano, de 54 años, estuvo hospitalizado en Milán e incluso, en dicho momento, también habían informado sobre una posible muerte de uno de los agentes con más prestigio en el fútbol.

El primero en difundir la noticia del fallecimiento, fue La Gazzeta dello Sport y tras ello, la prensa internacional repitió lo publicado por el medio italiano. No obstante, de forma inmediata, los agentes de Raiola, junto a la familia, desmintieron la información. Posterior a ello, él mismo, salió a contradecir el suceso.

"Estado de salud actual para los que se preguntan: cabreado por segunda vez en 4 meses me matan. También parecen capaces de resucitar", escribió en sus redes sociales personales, el manager del guardameta del PSG, Gianluigi Donnarumma. Posterior a ello, la prensa corroboró lo indicado, corrigiendo lo difundido unas horas previas.

Mino Raiola se ha distinguido por ser uno de los agentes del fútbol con mayor reputación en el deporte a lo largo de la historia, teniendo en su poder, a distintos jugadores de alto nivel, como Zlatan Ibrahimović, Erling Haaland o el ex portero del AC Milan, que en los últimos meses, ha estado disputándose la titularidad con el costarricense, Keylor Navas.

Además, se ha caracterizado por sus fuertes declaraciones, incluyendo algunas que manifestó cuando el joven portero italiano, arribó al PSG donde competiría con Navas por un puesto en el once inicial. “¿Donnarumma? Lamento cómo lo trataron en el AC Milán. Hizo una elección de vida, no hubo traición. Pudo haberse ido hace 4 años y no lo hizo. ¿Keylor Navas? No hay pelea entre Gigio y Navas en el PSG, Gigio jugará”.