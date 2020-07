Fabián Coito le abre las puertas a Roger Espinoza y Danilo Acosta

En una charla exclusiva para Fútbol Centoramérica, Fabián Coito aseguró que sigue contando con Roger Espinoza y Danilo Acosta rumbo a la Copa Mundial de Qatar 2022. El entrenador de la selección nacional de Honduras explicó por qué quiere contar con los futbolistas, y el aporte que considera puede obtener de cada uno de ellos.



En el caso de Roger Espinoza, Coito desveló lo que en algún momento charló con el ex Wigan Athletic: "Yo le dije 'de repente vos no estas para ser el mediocampista titular, pero los jóvenes necesitan de ustedes para sentirse confiados, para dar una sensación de equipo. Y después los jóvenes tendrán que demostrar que son mejores que ustedes' Seguramente algún día tendré la oportunidad de juntarme con el y hablarlo, él medio que dio un ciclo cerrado con una carta. Pero yo siempre lo voy a intentar, no le acepté la renuncia, jajaja", comentó.



Seguido a eso, la conversación tomó rumbo hacia otro hondureño que hasta hoy muchos piensan que podría darle alguna solución al tema del lateral izquierdo de este y los próximos procesos mundialistas: Danilo Acosta, el hondureño con nacionalidad estadounidense que alguna vez desistió de jugar para su país de nacimiento.



Danilo Acosta, futbolista de Los Angeles Galaxy de la Major League Soccer.

"Yo creo que nadie sabe en definitiva bien que fue lo que pasó en la mente de Danilo que le hizo cambiar de opinión. Yo hablé con él y sigo en contacto con él, aparte tengo una muy buena relación con sus entrenadores los argentinos Barros Schelotto. Le digo que ahora hay que recuperarse bien por que vino de una lesión. Quedamos en buena relación y de volver a conversar. La posibilidad de incorporarlo todavía no está cerrada, yo lo vi un jugador interesante, agresivo, hay que esperar su recuperación y luego insistir a ver que opinión tiene", aseguró.