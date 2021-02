Ezequiel Aguirre: "Vengo a marcar historia en Olimpia"

Aunque el mercado de pases sigue abierto, Olimpia no realizó muchos movimientos y Pedro Troglio confirmó que se conforma con el refuerzo que le trajeron. El entrenador argentino habló del arribo de su compatriota, Ezequiel Aguirre. El mediocampista ofensivo llega a los Albos después de tener un gran rendimiento en Defensores de Belgrano de la Segunda División de Argentina.

Recién recalado en tierras hondureñas, el sudamericano conversó con la prensa y se mostró muy emocionado con la posibilidad de jugar en el León. El atacante aseguró que no viene solo a pasar el rato, sino que apuesta a obtener varios títulos con la camiseta de su nuevo club, el cual se convierte en el segundo en toda su carrera.

"Vengo a sumar experiencia al equipo más grande del país, hay cosas importantes como el torneo de Concacaf Champions League, por lo que espero estar a la altura. Vengo a marcar historia en Olimpia, no quiero pasar un año sin pena ni gloria", fueron sus primeras declaraciones al llegar a la capital hondureña.

Y agregó: "Hicimos todo lo posible para llegar antes, no he contado con vacaciones al estar con tanta actividad, pero estoy feliz de estar acá a la disposición del entrenador Pedro Troglio y mis compañeros. Llego para dar el cien por ciento de mí y lograr todos los objetivos personales y del equipo, me ilusiona estar en una institución bicampeón".

Aguirre cerró su plática con los periodistas destacando sus ganas de ser dirigido por su connacional: "Que un técnico como Pedro se fije en mí es más que importante, tuve la oportunidad de hablar con él, me hizo saber de su proyecto y su idea de juego, para mí es un paso importante en mi carrera el cual no quiero desaprovecharlo, espero estar a la altura".