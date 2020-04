“Estuve dos años sin hablar con Zidane tras su cabezazo”

Una de las finales del mundo más recordadas será siempre y sin duda alguna la de la Copa del Mundo de Alemania 2006. En aquella ocasión Italia se consagró campeona tras derrotar a Francia en penales, pero una de las cosas más recordadas es la expulsión de Zinedine Zidane por propinarle un cabezazo a Marco Materazzi, y tras haber presenciado este acto, el ex futbolista Willy Sagnol reveló que detalles de su amargura contra Zizou.

El ex lateral derecho señaló que no pudo con cólera que tuvo tras haber visto la expulsión del ex Real Madrid y que encima provocó que perdieran aquella final por 5-4 desde la definición por penales. Por eso es que considera aquel partido en el Olímpico de Berlín como su “mejor y peor recuerdo al mismo tiempo”.

El momento en el que aquella final del mundo cambió su rumbo.

El ex defensor del Bayern Múnich relató cómo vivió aquel suceso. “Entras al vestuario, has perdido, tienes a un chico que le habla al equipo y se disculpa. ¡Pero no lo oyes! Estás en tu decepción, en tu mundo. No quiero aceptar sus disculpas ni hablar con él. Este no es el momento. Tuve que ir al baño a fumar 250 cigarros en diez minutos, así es como evadí”, expresó.

Willy Sagnol confesó en Radio Montecarlo que pasó dos años sin hablar con Zinedine Zidane por su expulsión en la final del Mundial de Alemania 2006.



�� “No quería aceptar sus disculpas. Tuve que ir al baño, fumar 250 cigarrillos en 10 minutos. Así es como lo evadí”. pic.twitter.com/SCARESpPGO — Fabian Estay (@FABIANESTAY10) April 11, 2020

Sin embargo, su molestia no quedó ahí y trascendió hasta afectar la relación que tenían ambos jugadores. “No hablamos durante casi dos años. En el 2008, después de la Eurocopa, tocaba casarme. Mi esposa me dijo que lo trajera, así que lo llamé de vuelta. No pudo venir en la noche a la fiesta, pero me hizo feliz verlo llegar por la mañana. Tuvimos una buena conversación y la vida comenzó de nuevo”, añadió.

“Es mi lado más anticuado el que me hace decir que, cuando haces una ‘panenka’ aún corres grandes riesgos. Juegas con el juego. Cuando veo que Zidane marca ese penal, tuve dos pensamientos. El primero es que era una locura intentarlo en una final de la Copa del Mundo, y el segundo es que esperaba que no se nos volviera en contra”, finalizó.