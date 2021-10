El viernes 8 de octubre seguirá disputándose la triple fecha FIFA de Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar 2022 en el mundo. Luego de la reanudación de las de África (CAF) durante el miércoles y las de Asia (AFC) y América (CONMEBOL y CONCACAF) el jueves, se avecina el turno de las de Europa (UEFA).

Eliminatorias UEFA: partidos del día y cómo verlos

Luego de un mes, la actividad en Europa se retomará en algunos grupos con once encuentros pertenecientes a la fecha 7 que se disputarán, en su totalidad, a las 12:45 horas (13:45 de Panamá). Y se podrán ver por Sky HD en Centroamérica, con el agregado de que Alemania-Rumania también será transmitido en Honduras por ESPN2 .

Grupo E: República Checa-Gales y Estonia-Bielorrusia.

Grupo G: Gibraltar-Montenegro, Letonia-Países Bajos y Turquía-Noruega.

Grupo H: Chipre-Croacia, Malta-Eslovenia y Rusia-Eslovaquia.

Grupo J: Alemania-Rumania*, Islandia-Armenia y Liechtenstein-Macedonia.

