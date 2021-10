Las Eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Qatar 2022 se reanudarán el próximo jueves, con la cuarta; quinta y sexta jornada del Octogonal Final, la última instancia del proceso que clasificará a tres países a la cita máxima; así como a otro para la Repesca Intercontinental.

La ventana de octubre que está pronta a comenzar traerá consigo duelos más que apasionantes, como México vs. Canadá; Panamá vs. Estados Unidos; Estados Unidos vs. Costa Rica o México vs. Honduras. Sin embargo, la Fecha FIFA de noviembre también tendrá buenos compromisos, que ya tienen día y horario confirmado.

Concacaf y FIFA anunciaron este viernes por la mañana el cronograma oficial de la tercera tanda de partidos que tendrán las Eliminatorias, cuyo término significará que reste poco menos de la mitad de la competencia para que las plazas a Qatar 2022 sean decididas (con el apremio que eso producirá en los combinados peor ubicados).

Eliminatorias Concacaf: días y horarios para la ventana de noviembre

Eliminatorias Concacaf: el fixture de las demás jornadas