¡El regreso del fútbol costarricense tiene fecha y horario!

El fútbol de Costa Rica recibió luz verde del Ministerio de Salud de ese país, para reanudar el torneo Clausura 2020, luego de ser suspendido tras la emergencia mundial por el Covid-19. Tras haber regresado a los entrenamientos el pasado 1 de mayo, los clubes ticos cumplieron con el protocolo establecido por las autoridades sanitarias, por lo que este lunes el ministro de salud avaló la vuelta a los partidos oficiales.

El retorno a la actividad competitiva del balompié tico se realizará a puerta cerrada. Los presidentes de los clubes en asamblea, definieron el 20 de mayo como la fecha para reiniciar la competencia. Concacaf puso como fecha límite para concluir el torneo el 28 de junio. En Costa Rica el fútbol estaba detenido desde el 17 de marzo pasado y se habían jugado 15 fechas del torneo Clausura 2020.

El calendario para los partidos que se vienen.

Las autoridades también dieron permiso para volver a la actividad a deportes recreativos sin contacto físico o directo además de habilitar la práctica del surf profesional en horarios de 5 a 8 de la mañana de lunes a viernes. También los deportes de contacto de alto rendimiento podrán volver a la actividad, pero sin espectadores.

La tabla de posiciones hasta antes del parate por coronavirus.

La televisora FUTV reveló el día y la hora en que Cartaginés, Saprissa y Grecia disputarán sus partidos como local de la Jornada 16 del Torneo Clausura 2020. Con el Cartaginés vs Alajuelense, en el Estadio Fello Meza se dará el banderazo de salida el martes a las 8:00 p.m. Mientras que para el miércoles con un horario ya definido están el Grecia vs Pérez Zeledón a las 3:00 p.m. y el duelo Saprissa vs Herediano quedó para las 8:00 p.m.

Estos horarios falta que sean ratificados por el Comité de Competición de la Unafut. Además faltan por definirse los horarios de los compromisos San Carlos vs Jicaral, Universitarios vs Santos y Guadalupe vs Limón, estos 3 juegos se podrán observar por la señal de Tigo Sports.