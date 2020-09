El mensaje de Ricardo Jerez sobre Nicholas Hagen por su llegada a Azerbaiyán

Uno de los jugadores más experimentados del fútbol guatemalteco, es Ricardo Jerez, quien desde el fútbol de Colombia con Alianza Petrolera ha demostrado su constancia y nivel en el balompié internacional. Y en base a todo su recorrido también tomó parte de su tiempo para opinar sobre su compañero de nacionalidad Nicholas Hagen.

"A mí me sorprendió el tema de Azerbaiyán, no sabemos nada del fútbol de allá. No conozco ningún jugador que pueda ser de allá, entonces me sorprendió. Nico es un jugador en proyección, entiendo que se le cayó lo de Portugal, yo esperaba que fuera a un lugar donde el fútbol fuera más importanteagen, quien recién tiene su primera experiencia en el extranjero", expresó el guardameta Jerez en una entrevista para ESPN.

"Desde el punto de vista personal, a él lo hará crecer. Valoro mucho al jugador que sale y que busca jugar en el extranjero. Valoré mucho lo que hizo ‘Bebote’ cuando se fue a Kosovo. Valoro mucho cuando el jugador sale de su zona de confort y busca algo. Cuando estas en Guatemala y jugas en Comunicaciones y Municipal crees que estás en la elite, que sos top, y caes en zona de confort. El hecho de salir te hace madurar como persona, aprender a vivir solo, en el caso de Nico, aprender un nuevo idioma, una nueva cultura", comentó Ricardo Jerez.

Nicholas Hagen hizo su debut en el fútbol de Azerbaiyán; el ex arquero de Municipal salió como titular y tuvo estas dos intervenciones importantes, a pesar de que su equipo cayó por 2-1. pic.twitter.com/Jnx3UGK0pL — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 13, 2020

“Yo espero que le vaya muy bien. En lo deportivo espero que haya llegado a un equipo donde haya gente que lo haga crecer, que haga que explote el máximo de su potencial. Sé que tiene muchos sueños y muchas ilusiones y sé que también tiene las condiciones para lograrlo", concluyó el experimentado Ricardo Jerez.

Sin embargo, gracias a los siete años que respaldan la carrera de Jerez en el exterior, piensa que el futbolista guatemalteco debe ver al Sur antes que a Europa. Pero por ahora, debe absorver todo lo que pueda en esta nueva etapa que lo ayudará crecer como persona y como profesional.