El día que todo el Manchester United quedó de rodillas ante David Suazo

El parate del fútbol en casi todo el mundo debido a la propagación del coronavirus nos permite recordar momentos históricos del fútbol. En este caso, reviviremos un encuentro que tuvo como protagonista a David Suazo. Fue un duelo entre dos equipos muy grandes de Europa y que fue definido gracias a la virtud goleadora del hondureño. Su rendimiento hizo sorprender hasta el mismísimo Alex Ferguson.

Corría el año 2007 y el catracho recién había pasado del Caglari al Inter de Milan. Era un fichaje histórico para el fútbol hondureño y el futbolista era la gran esperanza de todos. Su gran paso por la Serie A había logrado que lo nombraran como el mejor jugador extranjero junto a Kaká, ganador del Balón de Oro en ese año. Para verlo en acción, Mourinho decide ponerlo en el amistoso de pretemporada contra Manchester United.

El encuentro arrancó bien para los dueños de casa, Rooney definió tras una gran asistencia de Evra para que festeje todo el Old Trafford. Poco duraría el festejo, Luis Figo asistió a David Suazo y el delantero no perdonó a Van de Sar. El holandés no pudo contener el remate del catracho y Mou salió del banco para aplaudir a su nuevo futbolista. Con eso solo iba a ser un debut soñado, pero habría más.

Ya con el partido 2 a 1 arriba, con un golazo Ibrahimovic, el Rey volvería a marcar para que festejen los italianos. Un joven Zlatan le pasó el balón a Figo y él volvió a asistir a Suazo para que pusiera el tercer gol. El descuento de los Diablos Rojos llegaría por obra de Adriano. El brasileño intentó rechazar un remate del tiro libre de Cristiano Ronaldo y marcó en propia puerta.

Fue un inicio increíble para David en el Nerazzurro. Llegaba como una gran apuesta a futuro y ya estaba pagando con goles. Pese a que allí no pudo demostrar todo lo bueno que hizo en el Caglari, su paso no fue malo y fue uno de los hondureños que más ha escalado en el fútbol. Vistió la camiseta de uno de los más grandes de Europa y se dio el lujo de poder marcarle un doblete al Manchester United de Ferguson.