El consejo de Martín Palermo a su hijo Ryduan, nuevo refuerzo de Marathón

Después de varias idas y vueltas, se confirmó la llegada de Ryduan Palermo a Marathón. El futbolista argentino había sonado fuerte al principio del mercado, pero la situación económica retrasó las negociaciones con el atacante. La prensa ya daba por caído su llegada a ls institución catracha.

Pese a todo esto, Héctor Vargas logró convencer a su compatriota para que se sumará. El jugador es hijo del máximo goleador de Boca Juniors, Martín Palermo. Juega en la misma posición y sueña con imitar la carrera de su padre. En el Monstruo Verde tendrá la gran oportunidad.

Ryduan Palermo se formó en las inferiores de Arsenal de su país.

Sobre esto, Ryduan contó el consejo que le dio su papá para que le vaya bien en su nuevo club: “Mi padre lo que más me inculca es el trabajo, que no baje los brazos, que me sacrifique que eso tarde o temprano da frutos. Me gustaría usar el número nueve, pero si no se puede no hay problemas”.

������| Ryduan Palermo envía un saludo especial a la afición verdolaga y espera pronto incorporarse a la guarida del #MonstruoVerde ��������.#YoSoyFuriaVerde pic.twitter.com/eDOFtXcXjl — CD Marathón (@CDMarathon) August 5, 2020

Además, habló sobre por qué acepto jugar en Marathón: “Mi decisión fue más que nada por lo que me han comentado sobre Héctor, que es un entrenador que apuesta mucho por los jóvenes que siempre busca potenciarlos, eso fue fundamental para aceptar ir a Honduras”.

La llegada de Palermo significa el tercer refuerzo en sumarse en este período de transferencias. Primero arribó Moreira de Alajuelense, lo siguió el uruguayo Matías Techera que se destacó en Vida y ahora el argentino. Los dirigidos por Vargas quieren ser protagonistas del Apertura 2020.