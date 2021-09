Alex Roldán: "En el Cuscatlán la presión es para Estados Unidos"

Comienza una nueva etapa para la Selección de El Salvador dirigida por Hugo Pérez, luego de haber quedado afuera de la Copa Oro en los cuartos de final ante la Selección de Qatar, los centroamericanos saben que ahora tienen una oportunidad de oro para mejorar su imagen y algo más importante: clasificar al Mundial de Qatar 2022. Alex Roldán habló en la previa del encuentro ante Estados Unidos y aseguró que son ellos los que tendrán toda la presión.

Recordemos que Alex Roldán llegan en un gran momento, actual jugador del Seattle Sounders FC de la Major League Soccer, el defensor de 25 años de edad viene de aumentar su valor en el mercado gracias a la buena actuación que tuvo con la Selección de El Salvador en la Copa Oro. y Ahora tendrá la oportunidad de enfrentar a Estados Unidos y hacerlo con una victoria.

"Nací en Estados Unidos, pero juego para la selección de El Salvador, no quiero decir nada que voy a salir al juego y no echarle ganas y tratar de ayudar al equipo para ganar, estoy dispuesto hacer por lo que me llamaron, para ayudar al equipo a ganar en el Cuscatlán, tenemos que ganar todos estos partido en casa y ojalá se pueda hacer eso en el partido", comentó Alex Roldán.

#SelecciónES | Alex Roldán arribó este noche a El Salvador y será el último jugador en incorporarse a la selección. El próximo jueves la Azul debuta en la octagonal ante Estados Unidos en el estadio Cuscatlán. pic.twitter.com/vLfBwolKmQ — EL GRÁFICO (@elgraficionado) August 31, 2021

"La presión está en Estados Unidos porque llega aquí al Cuscatlán con la intención de ganar, pero nosotros le vamos a dar todo lo que podemos. El equipo se está preparando para estar listo para este juego, lo que enseñamos en la Copa Oro era solo una fase de lo que podemos llegar y ojalá podamos seguir mejorando como equipo y en las prácticas que tenemos en esta etapa de la octogonal vamos a mejorar estando cada día juntos", concluyó Alex Roldán.