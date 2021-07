Enrico Hernández explota contra un aficionado de El Salvador

Una de las grandes ausencias que tiene El Salvador en esta Copa Oro 2021 es la de Enrico Hernández. El delantero del Vitesse de Países Bajos decidió priorizar la pretemporada junto a su equipo y aprovechar la puesta punto para llegar de la mejor manera al octogonal de las Eliminatorias Concacaf que comienza en septiembre de este año.

Esta decisión no fue muy bien tomada por algunos aficionados que temen que termine eligiendo otra selección. Al atacante lo habían sondeado desde Finlandia, pero la había rechazado. Además, no fue bien visto que se baje al primer llamado para estar en una competición con la Selecta mayor.

"Allí quédate. La Selecta no te necesita, si fueras profesional jugarías en cualquier torneo. En La Selecta no se quieren niñas agrandadas, solamente reúnanse los dos con Hugo Perez y ya porque Hugo no tiene Autoridad que tu juegues ni siquiera algún juego amistoso", le escribió el usuario de Twitter @david_vaquerano.

y quien eres tu ? muchas gracias por tu opinión solo tu opinión no es muy relevante �� y no olvides animar cuando marque mi primer gol �� — Enrico Duenas Hernandez (@enrico_duenas) July 13, 2021

La respuesta de Enrico no se tardó en llegar y el juvenil de 19 años contestó con mucha altura la queja: "¿Y quien eres tu? Muchas gracias por tu opinión, solo que tu opinión no es muy relevante y no olvides animar cuando marque mi primer gol".

Hernández sabía desde el momento cero que tomó una decisión polémica y que iba a traerle algunos reproches. De todas maneras, siempre dejó en claro su amor por El Salvador y sigue dando su palabra que estará en el futuro cercano. Es un jugador que puede ser una pieza clave en esta selección que está en crecimiento.