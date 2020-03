Dybala: "Sentía que me quedaba sin aire"

La cuarentena de Paulo Dybala y su pareja Oriana Sabatini arrancó temprano por el test positivo de Daniele Rugani, compañero del delantero argentino en la Juventus. Días más tarde, ambos realizaron los estudios y estos arrojaron que los dos tenían COVID-19.

“Estoy bien, mucho mejor después de algunos síntomas fuertes que tuve hace un par de días. Ahora no tengo síntomas. Puedo moverme mejor caminando y estoy tratando de entrenar. Cuando lo intenté hace unos días, me faltaba el aire y después de cinco minutos estaba cansado, sentía un cuerpo pesado y me dolían los músculos. Ahora Oriana y yo estamos bien”, explicó el futbolista de 26 años en charla con el sitio oficial de la Juventus.

Oriana también había dado precisiones sobre los efectos de esta enfermedad que se transformó en una pandemia y mantiene en vilo al mundo entero: “Yo tenía síntomas. Tos, me dolía mucho el cuerpo y la cabeza, sentía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. A veces siento que me cuesta un poco respirar”.

Ambos deberán someterse a un nuevo estudio el próximo 31 de marzo para conocer la evolución de la enfermedad. Hasta el momento, el ex futbolista de Instituto de Córdoba y del Palermo italiano sólo había compartido dos posteos en Instagram: uno para contar el positivo del virus Covid-19 y el otro para mencionar solamente “estamos bien”.