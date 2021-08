Diego Vásquez espera algún día dirigir a la H

El entrenador argentino Diego Vásquez, que actualmente es parte de Motagua, fue entrevistado por Diario Diez y se tomó el tiempo para analizar lo hecho por la Selección de Honduras tanto en la Copa Oro como en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, así como sus expectativas para la eliminatoria mundialista, además confirmó que le gustaría dirigirla algún día.

“En el proceso anterior merecíamos dirigirla, pero es algo que no nos compete a nosotros ni decir nada que no tiene nada que ver. Nos merecíamos este proceso que se está dando, pero bueno, esto no depende de nosotros, lo deciden los directivos. Claro que sí me gustaría dirigirla, pero hay un cuerpo técnico trabajando y somos respetuosos”, dijo Vásquez.

El argentino también dio su punto de vista del desempeño en Tokio 2020 y en la Copa Oro: “La Sub-23 no la miré porque los juegos eran muy temprano, su fue un resultado muy abultado ante Corea del Sur y contra México, es normal, porque ellos están arriba de nuestro futbol, en ese aspecto no hubo sorpresa, en los Olímpicos sí”.

�� | Nuestro DT Diego Vázquez se ha recuperado de manera satisfactoria del COVID-19 y ha viajado rumbo a Charlotte para unirse al equipo y poder estar en los dos partidos amistosos �� Olimpia #EstoEsMotagua #MotaguaTour ���� pic.twitter.com/PtD7rjWMa7 — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) July 29, 2021

Por último, Vásquez también dio su punto de vista sobre lo que se espera en la eliminatoria de Concacaf: “Será complicada por todo lo que se preparan los equipos, las eliminatorias son complicadas y para Honduras no han sido fáciles. Todas las selecciones son fuertes y no habrá rival sencillo”.

Diego Vásquez actualmente se encuentra en Estados Unidos, en una pequeña gira que realizó Motagua por aquel país y que es parte de su preparación para el Torneo Apertura 2021, en el que intentará nuevamente ser monarca.