De los Cobos insiste con un amistoso con una selección europea en noviembre

La selección de El Salvador pretende jugar algunos partidos antes de fin de año, pese a que fue uno de los impulsores de la suspensión del comienzo de las Eliminatorias de Concacaf. Los cuscatlecos analizan disputar un amistoso en noviembre y el entrenador insiste con hacer contra un rival de gran nivel.

Sobre todo esto, Carlos de los Cobos habló y contó como ve la situación actual de sus futbolistas: "Me parece muy positivo que los muchachos estén trabajando con sus equipos, están haciendo pretemporada. Luego, el próximo mes estará iniciando nuestro torneo. No nos olvidemos de ya son cinco meses de que los jugadores estuvieron sin tener una competencia. Ahora van a retomar la forma física con las pretemporadas en cada uno de los equipos".

También se ilusiona con la posibilidad de jugar un amistoso con una selección europea: "No me he reunido con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo. Lo haré esta semana. He sabido que hay posibilidades de jugar algún partido fuera de El Salvador. Si es que se presenta la oportunidad, sería bastante positivo, porque sería retomar la idea de competencia, cosa que le hace mucha falta a los muchachos".

���� El Salvador jugaría un amistoso con una selección europea y de los Cobos se ilusiona:



"Si es que se presenta la oportunidad, sería bastante positivo, porque sería retomar la idea de competencia"



Vía: @elgraficionado pic.twitter.com/cLmy5BE35I — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) September 15, 2020

En su entrevista con El Gráfico, también se refirió a la posibilidad de que las Elimiantorias se jueguen en una sola sede: "Eso sería si CONCACAF ya no tiene más posibilidades para la competencia. Sería como una opción de emergencia. Estaríamos todas las selecciones en igualdad de condiciones. Seguramente puede ser Bradenton, en la Florida. Aunque no haya público en las gradas, puede ser interesante y un torneo parejo. Sabemos que esto puede suceder".

Para finalizar, contó cuál es el plan en caso de que no se jueguen amistosos: "Si tenemos la oportunidad de jugar algún partido internacional, seguramente a los muchachos les va a venir bien. Si no se juega en noviembre, lo ideal sería, cuando menos, tener un microciclo ese mes y aunque el torneo local termine en enero, ver si en diciembre podemos hacer otro microciclo".