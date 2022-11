México presentó la lista de 26 jugadores que estarán representando a la Selección en el Mundial de Qatar 2022. El profesor Gerardo Martino junto a su cuerpo técnico fueron los encargados de elegir a cada uno de los futbolistas, sin embargo, hubo muchas críticas por parte de la prensa y la afición. El periodista David Faitelson fue uno de los más contundentes en cuestionar a los elementos seleccionados por el estratega argentino y así lo hizo saber en sus redes sociales.

La Selección de México no llega en un buen momento para esta Copa del Mundo: muchas dudas en la convocatoria, no hubo bueno resultados recientemente y tampoco funcionamiento. Es una mezcla bien particular como para tener serias aspiraciones de conseguir el famoso quinto partido en un Mundial. Para David Faitelson, tras esta lista de 26 jugadores, a Gerardo Martino le importa poco y nada la Selección Nacional.

A través de sus redes sociales, el periodista mexicano David Faitelson expuso el siguiente mensaje: "Sin Lainez, sin Santi Giménez y yo agregaría que sin Carlos Acevedo…A Gerardo Martino, el futuro de la selección, le importa un reverendo cacahuate. Lo que hay que celebrar hoy es que Raúl Jiménez, uno de los mejores futbolista mexicanos de los últimos 5 años, ha superado “el corte” y estará listo para el Mundial", sentenció Faitelson.

Recordemos que la Selección de México estará compartiendo el Grupo junto a Argentina, Arabia Saudita y Polonia. En principio estarían disputándose el segundo lugar ante los europeos. De no avanzar de ronda, sería un rotundo fracaso para Gerardo Martino en la Selección Nacional y el famoso quinto partido tendrá que seguir esperando.

Convocatoria oficial de la Selección Mexicana

Porteros: Francisco Guillermo Ochoa, Rodolfo Cota, Alfredo Talavera

Defensas: Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Néstor Araújo, Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga, Héctor Moreno, Kevin Álvarez y César Montes.

Mediocampistas: Edson Álvarez, Héctor Herrera, Erick Gutiérrez, Orbelín Pineda, Carlos Rodríguez, Roberto Alvarado, Luis Chávez, Andrés Guardado y Luis Romo.

Delanteros: Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Uriel Antuna, Henry Martín, Alexis Vega y Rogelio Funes Mori.