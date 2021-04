Miguel Falero: "Fue tan parejo que un penal pateado fue la diferencia"

La Selección Sub-23 de Honduras ha tenido un notable desempeño en el Preolímpico de la Concacaf, logrando uno de los dos boletos que el certamen otorgaba para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A pesar de haber perdido la final ante México, Miguel Falero se mostró satisfecho en la conferencia de prensa post-partido por lo realizado por sus dirigidos.

"Como preveíamos, un partido sumamente difícil. Contra una de las mejores selecciones del torneo. Fue un partido durísimo, muy táctico, donde los dos recurrimos a refrescar el equipo primero, para luego ir viendo los detalles que podíamos corregir para ofender y disimular los defectos de cada equipo. Fue tan parejo que un penal pateado fue la diferencia. Sabíamos de que iba a ser así", manifestó primeramente.

Si bien advirtió que "me quedo con la tristeza de que muy cercana estaba la posibilidad del triunfo", rescató "la imagen de un equipo ganador, que esta vez no pudo alzarse con la victoria pero que en todo momento peleo palmo a palmo una final, entregando todo y poniendo adentro del campo todo lo que tiene que poner un equipo".

Miguel Falero después de la final: "Fuimos tan buenos como México, la diferencia fue un penal pateado y no pudimos llevarnos la victoria".#CMOQ | @FenafuthOrg pic.twitter.com/OJBK32v9od — Concacaf (@Concacaf) March 31, 2021

En cuanto a la capacidad que puede tener este equipo para nutrir a la Selección Mayor, apuntó: "Hay jugadores con muchísimo futuro. Estoy convencido de que muchos de ellos son el primer eslabón para ser rueda de auxilio de la Selección Mayor". También se mostró orgulloso "de la manera que jugaron, de la personalidad que tuvieron, el manejo de la pelota, como se crearon sociedades y disfrutaron del juego cuando lográbamos conquistar la pelota".

"Ese manejo de la pelota; la personalidad; el brindarse, el amar los colores; el tener una entrega y esa hombría que mostraron en cada partido, son pequeños rasgos que hacen el estilo del fútbol hondureño. Se hacen merecedores a mis respetos, y tener la posibilidad de estar siendo observados por el entrenador de la Selección Mayor", agregó.

"No me gusta perder, pero si tengo que hacerlo me gusta de esta manera, cuando el equipo deja todo dentro de la cancha. Mi equipo fue tan bueno como el rival, simplemente no pudimos acertar en uno de los cinco remates", concluyó.