Honduras vs. Granada: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido por la primera fecha del Grupo D de la Copa Oro 2021

La Selección de Fútbol de Honduras debutará este martes 13 de julio en la Copa Oro 2021, por la primera jornada del Grupo D ante su par de Granada. Los catrachos procurarán avanzar a los cuartos de final en un grupo que componen también otros dos combinados de buen nivel: Panamá y Qatar.

Honduras vs. Granada: Cuándo, dónde y por qué canal ver el juego

El encuentro se disputará este martes 13 de julio, desde las 19 horas de Centroamérica (20 de Panamá) en el BBVA Stadium de Houston. El mismo puede verse por Telesistema Honduras y Deportes TVC (Honduras); Univisión, Fox Sports y TUDN (Estados Unidos); y la aplicación de Concacaf así como también su canal de Youtube.

Honduras vs. Granada: Cómo llegan los catrachos

Honduras logró su boleto a la Copa Oro por no haber descendido de "primera división" en la Liga de Naciones. No solo pudieron mantenerse sino que ganaron su grupo, y acabaron terceros en el Final Four. Buscarán empezar con el pie derecho este certamen, para poder avanzar en este difícil grupo integrado además por un reciente mundialista y el vigente campeón asiático.

Honduras vs. Granada: Cómo llegan los caribeños

Granada arriba a su tercera participación en la Copa Oro. A la misma llegó sin necesidad de pasar por la etapa preliminar, debido a que lideró su grupo en la "segunda división" de la Nations League. Pretenderá mejorar su registro en el certamen, en el cual tiene seis derrotas sobre misma cantidad de partidos (además de un solo gol a favor y 25 en contra).

Honduras vs. Granada: Último partido entre ellos

La última vez que Honduras y Granada se vieron las caras fue el 10 de junio de 2011, por la jornada 2 de la Copa Oro 2011. En aquella oportunidad, los catrachos golearon a los caribeños por 7-1.