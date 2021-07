Roldán: “Puedo hacer la diferencia”

Sin duda alguna la presencia de Alex Roldán en la Selección de El Salvador fue una de las sorpresas en la Copa Oro 2021, luego que rechazara jugar por Guatemala y que su debut con La Selecta fuera precisamente contra los chapines, a los que les marcó un gol. El defensor de a poco se ha sentido más adaptado y espera seguir afianzándose con los salvadoreños.

“Hugo Pérez me trajo aquí para ayudar al equipo y creo que en el primer juego enseñé un momento de lo que puedo hacer en los poquitos minutos, que puedo hacer la diferencia y con la experiencia que estoy teniendo en la liga (MLS) puedo traerlo al nivel de la selección y compartirlo con mis compañeros. Estoy aprendiendo mucho de él”, dijo el jugador a una entrevista a la MLS.

���� The Fighting Spirit Match Award presentado por @ModeloUSA: Alex Roldán



Pelear por el balón hasta el final, eso es lo que hizo tremendamente bien Roldán, de @LaSelecta_SLV ����#CopaOro21 �� #EstoEsNuestro pic.twitter.com/HS3UVCJDhx — Gold Cup (@GoldCup) July 19, 2021

“Estoy contento de estar aquí, de ser parte del equipo, en mi primer juego todos saben que metí un gol y era un momento tan importante para mí y mi familia, era un momento de pura confianza, no pensé nada pero afortunadamente estaba en la posición para anotar y el tiro entró, fue algo que me hizo sentir orgulloso, no solo para mí, para mi familia y El Salvador”, agregó.

Roldán también sobre un posible juego ante Estados Unidos: “Sería un partido que recordaré el resto de mi vida, porque es una memoria tan especial. Como todos saben yo he jugado con mi hermano en toda mi carrera, pero nunca nos hemos enfrentado. Sería algo especial, para mí, para él y mi familia, sería algo que no podría explicar y que disfrutaría”.

Alex Roldán ha logrado afianzarse poco a poco en la titularidad de El Salvador, el futbolista es una de las opciones que tendrá el entrenador Hugo Pérez en el partido de mañana contra Qatar, donde buscarán la clasificación a las semifinales.