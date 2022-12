Actualmente todavía no se define una sede para la Copa América de 2024, tomando en cuenta que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, descartó a Ecuador para cumplir este rol en la próxima edición de la copa. El directivo afirmó que su país no está en las condiciones para organizar el certamen continental. Mientras eso se define, en las últimas horas surgió el rumor que vincula a selecciones de la Concacaf que tendrían interés en participar de este campeonato dentro de dos años.

Esta iniciativa surge a raíz que la próxima Copa del Mundo en 2026 se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, por ende el interés de los seleccionados norteamericanos en participar de la Copa América dado que no jugarán las eliminatorias por ser los países anfitriones.

De acuerdo con la información del periodista Ignacio Suárez en Fox Sports, los combinados de Canadá y Estados Unidos quieren ser invitados al torneo. "Importantes dirigentes de la CONMEBOL, off the record, nos dijeron que no tienen ningún inconveniente en comenzar a dialogar el año próximo para tener a Estados Unidos y Canadá como invitados para la Copa América 2024", afirmó.

Recordemos que la última vez que Estados Unidos y México participaron en una Copa América fue en 2016 cuando fue el primero fue el país organizador en conmemoración a los 100 años del certamen. Por su parte, Canadá nunca ha participado del torneo de selecciones más antiguo del mundo.