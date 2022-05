El proceso de clasificación a la Copa Mundial de Fútbol Femenino de la FIFA Australia-Nueva Zelanda 2023, así como a los Juegos Olímpicos de París 2024, ha entrado en su etapa final. Luego de una ardua instancia preliminar, los ocho combinados que pelearán por las plazas ya están definidos.

México, Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Jamaica y Haití consiguieron liderar sus respectivas zonas en la fase anterior y es por ello que disputarán el Campeonato Concacaf W (nombre que recibe este evento eliminatorio) junto a otros dos combinados que estaban previamente incluidos por su ranking: Estados Unidos y Canadá.

Este jueves, la Concacaf reveló el calendario oficial que tendrá este certamen, que tomará inicio el próximo 4 de julio y concluirá el 18 del mismo mes. Cabe recordar que habrá dos grupos de cuatro elencos, donde solo los mejores dos de cada uno avanzarán a semifinales (obteniendo así su lugar en la cita máxima). Las campeonas, además del propio mérito de ganar la competición, accederán a los JJOO (mientras el segundo y tercer lugar participarán de un repechaje).

Campeonato Concacaf W 2022: cómo son los grupos

Grupo A: Estados Unidos, México, Jamaica, Haití

Grupo B: Canadá, Costa Rica, Panamá, Trinidad y Tobago

Campeonato Concacaf W 2022: el calendario oficial del torneo

En hora de México (la misma que Panamá y una hora más Costa Rica) y sujeto a cambios.

Lunes 4 de julio de 2022 – Estadio Universitario

19:00 (18:00) Estados Unidos vs Haití

22:00 (21:00) México vs Jamaica

Martes, 5 de julio de 2022 – Estadio BBVA

19:00 (18:00) Costa Rica vs Panamá

22:00 (21:00) Canadá vs Trinidad y Tobago

Jueves, 7 de julio de 2022 – Estadio BBVA

19:00 (18:00) Jamaica vs Estados Unidos

22:00 (21:00) Haití vs México

Viernes 8 de julio de 2022 – Estadio Universitario

19:00 (18:00) Trinidad y Tobago vs Costa Rica

22:00 (21:00) Panamá vs Canadá

Lunes, 11 de julio de 2022

19:00 (18:00) Canadá vs Costa Rica - Estadio BBVA

19:00 (18:00) Panamá vs Trinidad y Tobago - Estadio Universitario

22:00 (21:00) Jamaica vs Haití - Estadio BBVA

22:00 (21:00) Estados Unidos vs México - Estadio Universitario

Jueves 14 de julio de 2022 – Estadio Universitario

19:00 (18:00) SF1: 1A vs 2B

22:00 (21:00) SF2: 1B vs 2A

Lunes, 18 de julio de 2022 – Estadio BBVA

19:00 (18:00) 3ro: Perdedor SF1 vs Perdedor SF2

22:00 (21:00) F: Ganador SF1 vs Ganador SF2