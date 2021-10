Son muchas las historias de superación que existen en el deporte y la de Omar Campos se suma a esta larga lista. El futbolista de tan solo 19 años de edad, tuvo que pasar todo tipo de obstáculos para llegar a ser un jugador profesional y no solamente eso, sino a ser considerado para la Selección Nacional. De ser repartidor de comida, a ser una opción de representar a su país en el Tri de Gerardo Martino.

Hoy es uno de los laterales izquierdos más destacados en la Liga MX con el Santos Laguna. Jugador rápido, ordenado y con proyección en ataque que ha llamado la atención del entrenador argentino Gerardo Martino. Incluso por encima de muchos jugadores ya experimentados. Su padre, reveló en un diálogo con Mediotiempo, lo que hacía su hijo para llegar a estas instancias, que de seguir así, podría debutar pronto con la Selección de México.

"Cuando venía (a CDMX) yo lo ponía trabajar conmigo de repartidor de comida para que viera que la vida no es fácil y se iba conmigo al Uber a repartir comida. Él se bajaba por los pedidos y a entregarlos… Ya ahorita ya no me ayuda porque no vaya a pasar algo, pero cuando estaba la pandemia fuerte, me iba a trabajar y se iba conmigo, para que viera el esfuerzo que hace uno", comentó el padre de Omar Campos para Mediotiempo.

"Él vive en la casa club (de Santos) y yo siempre le dije que se dedicara a jugar y a estudiar y que yo me dedicaba a trabajar. Aunque fue complicado comprar boletos de avión y comprarle zapatos, porque me pedía zapatos caros. Tener dinero cuesta y si no juega bien no va a ganar. Ahorita ya debutó, es titular, pero debe mantenerse porque si no de nada va a servir", concluyó el padre de Omar Campos.